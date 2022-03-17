كتبت – شيماء حفظي:

نقلت وكالة بلومبرج، عن مصادر لم تسمها، اليوم الخميس، أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم محتمل يمكن أن يشمل قرضًا، لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت المصادر للوكالة، إن المناقشات تبحث في العديد من الخيارات، بما في ذلك ما يسمى بالخط الاحترازي والسيولة- الائتمان الذي يمكن استغلاله إذا لزم الأمر- أو شكل آخر من أشكال المساعدة المالية.

وأوضح أحد المصادر أن المناقشات تشمل اتفاقية غير مالية مثل ما يسمى بأداة تنسيق السياسات، حيث تتم مناقشة الإصلاحات والاتفاق عليها.

وقالت سيلين ألارد، رئيس بعثة الصندوق في مصر للوكالة: "إننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونبقى على اتصال وثيق بالسلطات المصرية".

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قالت في تقرير قبل أيام، إن مصر- أكبر مستورد للقمح في العالم- ستعاني من أزمة ارتفاع أسعار الغذاء وتأثر السياحة وستواجه تحديات تمويل أكبر، لكنها أشارت إلى أن صندوق النقد الدولي قد يكون حلا، مرجحة أن تلجأ إليه مصر.

وفي مقابلة افتراضية، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأسبوع الماضي، إنها قلقة من تأثير ارتفاعات أسعار الغذاء والنفط على المصريين، وأن الصندوق منخرط بالفعل في مناقشة مع مصر حول كيفية استهداف الفئات السكانية الضعيفة والشركات المعرضة للخطر.

وخلال الشهر الجاري، ارتفعت أسعار الغذاء بشكل كبير، إضافة إلى التضخم المرتفع بالفعل، فيما تخطت أسعار النفط 100 دولار للبرميل.

كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قال في مقابلة مع قناة سي إن بي سي العربية، أمس الأول الثلاثاء، إن مصر لم تتقدم بطلب الحصول، على قرض جديد لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم المرتفع.

بينما قال مصدر بوزارة التخطيط، لمصراوي، يوم الاثنين الماضي، إن العلاقة بصندوق النقد الدولي مستمرة، وكل الخيارات مطروحة خلال الفترة المقبلة.