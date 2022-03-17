أكثر من 850 شركة شاركت في معرض "اكسبورت سمارت" لزيادة صادراتها

كتبت- شيرين صلاح:

شاركت أكثر 850 شركة مصرية مصدرة في عدد من القطاعات التصديرية في معرض "اكسبورت سمارت"، وأكثر من 33 شركة من مقدمي الخدمات المختلفة، للعمل على زيادة صادراتها، بحسب بيان من شركة جوجلوبال المنظمة للمعرض اليوم الخميس.

ويهدف المعرض إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على زيادة صادراتها بشكل مستدام، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وكان المعرض عقد تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والتعاون الدولي، ونظمته شركة جوجلوبال لتنمية الأعمال الدولية بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر ومشروع الخدمات المستدامة والممولين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والممولين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وشارك في المعرض عدد من القطاعات التصديرية مثل قطاع مواد البناء والتشييد، قطاع الكيماويات والتغليف والتعبئة، قطاع الصناعات الهندسية، والمفروشات المنزلية، والملابس الجاهزة.

وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن الوزارة تحرص من خلال التفاوض مع شركاء التنمية على توفير التمويلات الإنمائية الميسرة لدعم هذا القطاع الهام.

وقالت مارجريت سانشو نائب مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن المعرض هو التجمع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لخلق بيئة مواتية للتجارة في مصر.

وقال رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، إن المشروع يسعى من خلال "اكسبورت سمارت" إلى خلق فرص جديدة للمصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومقدمي الخدمات المختلفة من القطاع الخاص، لمساعدتهم في الوصول إلى الأسواق الجديدة من أجل زيادة قدرتهم التنافسية وزيادة الصادرات.

وبحسب رانيا حبيب المدير العام لشركة جوجلوبال، فإن الملتقى نجح في إمداد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفرص للتواصل مع مقدمي الخدمات وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المختلفة، كما ساهم في زيادة وعي هذه الشركات بأحدث الأفكار في مراحل التصدير.