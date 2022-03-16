ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم بمصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات بشكل طفيف وزاد الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه في الصباح، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

وكان سعر جرام الذهب هبط 4 جنيهات في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 589 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 757 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 883 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1009 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 7064 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1919 دولارا للأوقية، بانخفاض قدره 0.06%، في الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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