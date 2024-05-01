خريطة الأسعار: تراجع السكر وارتفاع اللحوم والذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الأرز والسكر والفول والحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما صعد سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

تراجع أسعار الأرز والدقيق والعدس اليوم الأربعاء ( موقع رسمي)

600 جنيه تراجعًا بسعر طن "حديد عز" اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

تراجع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار البيض البلدي تتراجع 6 جنيهات للكرتونة اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع السمك البلطي جنيهين للكيلو بسوق الجملة اليوم الأربعاء