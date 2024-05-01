البورصة تصعد 3.36% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة طفيفة 3.36% عند 25270 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.74%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.25%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 91.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 64.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 26.3 مليون جنيه.