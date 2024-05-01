تراجع أسعار الأرز والفول والسكر اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت تحركات أسعار عدد من السلع الأساسية اليوم الاربعاء، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.53 جنيه، بانخفاض 2.42 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 48.71جنيه، بانخفاض 4.14 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.44 جنيه، بانخفاض 59 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس:90.91 جنيه، بزيادة 7.24جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.33 جنيه، بانخفاض 2.89 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 15جنيها، بزيادة 35 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 66.52 جنيه، بزيادة 6.26 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.26 جنيه، بانخفاض 73 قرشا.

لتر زيت الذرة: 107.38 جنيه، بانخفاض 2.76 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 381.67 جنيه، بزيادة 1.89 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.78 جنيه، بزيادة 51 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 28.97 جنيه، بانخفاض 71 قرشا.

كيلو الفول السائب: 44.57 جنيه، بانخفاض 2.2 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 123.36 جنيه، بانخفاض 15.21 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 248.32 جنيه، بزيادة 59 قرشا.

كيلو اللبن السائب: 27.33 جنيه، بانخفاض 1.57 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 104.53جنيه، بزيادة 1.36 جنيه.