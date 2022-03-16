الملا: 10 ملايين جنيه تكلفة المرحلة الأولى لإعمار قرية خور عواضة بأسوان



كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تكلفة المرحلة الأولى من برنامج إعمار قرية خور عواضة المتضررة من السيول بأسوان تبلغ حوالي 10 ملايين جنيه، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير أن المرحلة الأولى من البرنامج، التي بدأ تنفيذها بالتعاون مع محافظة أسوان وجمعية الأورمان، تشمل إقامة مخر سيول للقرية لتجنب تكرار الأزمة، وإعادة بناء 50 منزلاً وتأثيثها، ورصف الطرق، وتوفير دخل مستدام عن طريق تمويل مشروع لكل أسرة مربوط بالإمكانيات المتاحة ومهارات الأسر.

وتشارك وزارة البترول في برنامج الدولة لإعادة إعمار قرى أسوان الأكثر تضرراً من السيول ضمن برامج عمل اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول والتي توحد جهود شركات القطاع في هذا الإطار وتوجهها لدعم أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة ضمن رؤية 2030، وتتم بالتنسيق مع عدد من الشركات البترولية والجهات المعنية والمجتمع الأهلي، وفقا للبيان.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية شهدت تكاتفاً كبيراً بين قطاعاتها ومؤسساتها الحكومية والمجتمع المدني لسرعة تلافي آثار أزمة السيول بدأت فور وقوعها سواء بتوفير محافظة أسوان مساكن بديلة في وحدات حي السلام بمدينة العلاقي، أو توفير الاحتياجات الطبية والغذائية لأهالينا والتي جاءت من كل محافظات مصر.

ومن المقرر أن يتم استكمال بناء القرية على مرحلتين تاليتين، ويساهم في تلك المبادرة من قطاع البترول شركات بتروجت وبي بي، وشل، وكويت إنرجي، وإيناب سيبترول، وبتروناس، وتوتال، وترانس جلوب، وشيفرون، وأباتشي، ونبتون إنرجي، وإنرجين، ومبادلة للبترول، ووبكس إنرجي، وبيكر هيوز، وشلمبرجير، وكايرون إنرجي، ووفينترشال ديا، بحسب البيان.

وكان فريق عمل مشترك من الوزارة والشركات الوطنية والأجنبية بقطاع البترول أجرى زيارة ميدانية لقرية خور عواضة بأسوان للوقوف على الوضع الراهن ودراسة احتياجات القرية ومن ثم تم وضع تصور كامل يضمن حياة كريمة وتنمية مستدامة لأسر القرية، وفقا للوزارة.