التعاون الدولي: 36 مشروعا بمحفظة الوزارة بمجال ريادة الأعمال بمليار دولار



كتب- مصطفى عيد:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المحفظة الجارية لوزارتها تضم 36 مشروعًا في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار، تسهم في تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات إطلاق رابطة الشباب لريادة الأعمال، والتي تأتي في إطار مشروع الخدمات المستدامة للمشروعات الصغيرة والممولة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ضمن اتفاقية ترويج التجارة والاستثمار "تايب".

وتضم رابطة الشباب لريادة الأعمال أكثر 20 جهة محلية ودولية من بينها إنجاز مصر، ولوماس لأبحاث السوق والتدريبات، وآي سكول، والجامعة البريطانية بالقاهرة، وستارت أب فاكتوري، ومينت إيجي بنك، ومؤسسة علشانك يا بلدي، ومركز ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية، وحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومؤسسة السويدي للابتكار، ومؤسسة أشوكا، وE-Youth.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أنه في إطار التعاون المصري الأمريكي تم التوقيع على التعديل الخامس لاتفاقية المنحة الثنائية "ترويج التجارة والاستثمار في مصر- تايب"، في سبتمبر 2021 بقيمة 28.3 مليون دولار.

وذكر أن ذلك يأتي بهدف تعزيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في سبيل مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتعزيز الالتزام بتحسين بيئة ريادة الأعمال والاستثمار لتحفيز مشاركتهم في سوق العمل.

وقالت الوزيرة إن شبكة ريادة ريادة الأعمال التي تم إطلاقها اليوم ستعمل إلى جانب العديد من الجهات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في دفع رؤية الدولة التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وتنشيط الدور الذي يمكن أن تقوم به الشركات الناشئة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضافت أن شبكة ريادة الأعمال ستعزز أيضًا عملية تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات حول ثقافة الشركات الناشئة في مصر، ودعم عملية تدريب وتأهيل الشباب لصقل خبراتهم ومهاراتهم وقدرتهم على قيادة المشروعات، فضلا عن ربط رواد الأعمال بالفرص المحتملة في السوق.

وأكدت المشاط قدرة مصر على أن تتبوء مكانة إقليمية رائدة لتصبح مركزًا لريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل عدد السكان الضخم من الشباب والأفكار الريادية، وتعدد الجهات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال والابتكار، وقدرة ريادة الأعمال على دعم النمو الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.