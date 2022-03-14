مبيعات الأجانب والعرب تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.58% إلى مستوى 10419 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.29%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 258.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 23.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 282.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.26% إلى مستوى 10480 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين.