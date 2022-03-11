الحاصلات الزراعية: سعر الفول يرتفع ألف جنيه للطن بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الفول البلدي والمستورد ارتفعت بقيمة ألف جنيه للطن بالأسواق، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأرجع العطار زيادة الأسعار إلى ارتفاع الطلب خلال الفترة الحالية مع اقتراب شهر رمضان.

ووفقا لقول العطار، فإن متوسط سعر طن الفول البلدي بسوق الجملة يصل إلى 15500 جنيه مقابل 14500 جنيه، قبل الزيادة.

وبحسب العطار، فإن سعر طن الفول المستور بسوق الجملة يصل إلى 10 آلاف جنيه مقابل 9 آلاف جنيه، قبل الزيادة.

ويتراوح سعر كيلو الفول المستورد في الأسواق بين 14 و16 جنيهًا، ويتراوح سعر طن الفول البلدي حاليا بين 20 و24 جنيهًا.

وتستورد مصر نحو 85% من استهلاكها من الفول، وتنتج نحو 15% فقط من استهلاكها.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، أصدرت قرارا بوقف تصدير الفول العريض، لمدة 3 شهور، بالإضافة إلى وقف تصدير العدس والقمح والمكرونة، في محاولة للسيطرة على لأسعار المرتفعة في الأسواق مؤخًرا.