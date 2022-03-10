قفز 9 جنيهات.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الصعود بالتعاملات المسائية

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات، وزاد الجرام 6 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وذلك مع عودة المعدن في البورصات العالمية للارتفاع، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب صعد 3 جنيهات في منتصف التعاملات، ليواصل الارتفاع لتصل نسبة الزيادة حتى الآن 9 جنيهات.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوعين الماضيين، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك قبل هبوط كبير خلال تعاملات أمس بسبب تراجع الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 587 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 754 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 880 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 1006 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 7040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس بنسبة 0.26% ليصل إلى نحو 1997 دولار للأوقية الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب