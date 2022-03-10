مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.36% إلى مستوى 10453 نقطة في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.29%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 2.5.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 59.9 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب من الأسهم صافي بيع بقيمة بلغت 265.8 مليوني جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.18% إلى مستوى 10415 نقطة في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.