ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس بمصر مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، وذلك مع عودة المعدن في البورصات العالمية للارتفاع، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوعين الماضيين، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك قبل هبوط كبير خلال تعاملات أمس بسبب تراجع الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 583 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 749 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 874 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 999 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6992 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.15% ليصل إلى نحو 1994.91 دولار للأوقية الساعة الواحدة إلا 5 دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب