سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يستقر.. وعيار 21 يقترب من 800 جنيه



كتبت- شيرين صلاح:



استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، على الرغم من ارتفاع سعر المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.



وكان سعر جرام الذهب ارتفع بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم، وصعد الجرام جنيهًا واحدًا.



وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نجيب.



وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.



وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.



وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.



خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.



أسعار الذهب اليوم



استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 533 جنيها للجرام.



وبلغ سعر الذهب عيار 18 عند 685 جنيها للجرام.



وسجل سعر الذهب عيار 21 عند 799 جنيها للجرام.



ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 913 جنيها للجرام.



سعر الجنيه الذهب



استقر سعر الجنيه الذهب عند 6392 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.



سعر الذهب اليوم عالميًا



ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى 1828 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.10%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 12:41 ظهرًا بتوقيت القاهرة.