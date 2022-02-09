وزير البترول يبحث مع سفير اليابان التعاون في مجالات الطاقة النظيفة

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع أوكا هيروشي السفير الياباني الجديد بالقاهرة، تحديات تغير المناخ والتوجه العالمي للتحول نحو الطاقة النظيفة ومستويات الأسعار العالمية الحالية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون في ظل اهتمام كبير من الشركات اليابانية للمشاركة في هذه المجالات في مصر.

وشهد الاجتماع أيضا استعراض استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية "COP27" بمدينة شرم الشيخ.

وأكد الملا التعاون المستمر والبناء لقطاع البترول مع الشركات اليابانية خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة لصناعة البترول والغاز في ظل الخبرات المتميزة التي تمتلكها الشركات اليابانية في هذا المجال.

وأشار إلى أنه يتم حالياً إعداد خارطة طريق لإنشاء نظام لكفاءة إدارة الطاقة بقطاع البترول بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولى "الجايكا" والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عمليات تقييم فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء في مصر في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين شركات إيجاس وإيكم وتويوتا اليابانية.

وذكر أنه يتم أيضا تقييم فرص تطبيق عمليات التقاط وتخزين واستخدام الكربون والتي أظهرت شركتا تويوتا وميتسوبيشي اليابانيتان اهتماماً كبيراً في المشاركة بها.

وأضاف الوزير أن مصر ماضية فى عمليات التحول الطاقي من خلال التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود انتقالي يتمتع بخصائص صديقة للبيئة، موضحا أنه يتم حالياً إعداد استراتيجية قومية لاستخدام الهيدروجين كوقود نظيف بالشراكة مع كافة الوزارات المعنية.

كما أشار إلى المبادرة التي أطلقها منتدى غاز شرق المتوسط مؤخراً لتموين السفن بالغاز المسال بديلاً عن الوقود التقليدي كأحد الوسائل الفعالة لخفض الانبعاثات.

وقال الملا إن قطاع البترول المصري يتمتع بفرص استثمارية متميزة ومجالات عديدة لنمو الأنشطة ومجالات العمل في صناعة البترول والغاز بين الجانبين.

وأكد سفير اليابان أهمية التعاون بين الدول المنتجة والدول المستهلكة وتحقيق التوازن في الأسعار بما يحقق الاستفادة لجميع الأطراف.