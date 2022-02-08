"خالص" تحصل على موافقة "الرقابة المالية" لتحصيل أقساط التأمين إلكترونيًا

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد شركتها التابعة "خالص" بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين بالهيئة.

وأضافت الشركة، أن إتاحة الشركة تحصيل أقساط تأمين مبادرة "حياة كريمة" الخاصة بشركة مصر للتأمين إلكترونيا من خلال شبكة خالص التي تضم 13 شريكا استراتيجيا و330 ألف نقطة بيع، أولى خطوات رقمنة قطاع التأمين.

وبحسب البيان، تعاقدت شركة مصر للتأمين وخالص، سابقا، خلال معرض كايرو اي سي تي، لإتاحة سبل للتحصيل الشهري لوثيقة حياة كريمة التي تعطي تغطية تأمينية تصل إلى 100 ألف جنيه للمؤمن عليه.

وتأسست شركة إي فاينانس، في عام 2005، كشركة مصرية متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وهي أحد عمالقة قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تحتكر القطاع المالي الحكومي بشكل شبه كامل.