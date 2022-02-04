تغريم شركات المحمول 17 مليون جنيه بالربع الأخير من 2021

كتب - علاء حجاج:

غرّم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول 17 مليون جنيه لمخالفة معايير جودة الخدمة، وفقاً لنتائج قياسات الربع الرابع لعام 2021.

وأصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الرابع لعام 2021 الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2021.

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

ويعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري.

وأظهر التقرير، إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة (مدينة وحي) لكل مشغل، وتستند منهجية القياس على اختبار عينات من المكالمات وعمليات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس.

وبلغت مسافات القياس 115 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الرابع 2021، وفقا للتقرير.

وقرر الجهاز تغريم شركات المحمول بحوالي 17 مليون جنيه مصري عن تجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات عن الربع الرابع 2021.

واعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهي كالتالي:

مؤشرات جودة الخدمات الصوتية:

مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المحاولات التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة.

مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع لأسباب فنية قبل إنهاء المكالمة من أحد طرفي المكالمة.

مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تحتاج لوقت طويل (ثواني) منذ وقت ضغط العميل على زر الاتصال وحتى سماع جرس الاتصال عند الطرف الآخر.

مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت أثناء إجراء المكالمة.