5 جنيهات تراجًعا في سعر كرتونة البيض بالأسواق الأسبوع الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كرتونة البيض انخفض بحوالي 5 جنيهات الأسبوع الجاري بسوق التجزئة.

وأضاف السيد أن سعر كرتونة البيض في المزرعة يتراوح اليوم بين 46 و49 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 48.5 و52.5 جنيه قبل التراجع.

وبحسب السيد، تباع كرتونة البيض بسوق التجزئة اليوم بين 50 و55 جنيهًا مقابل 55 و60 جنيهًا قبل التراجع، باختلاف نوعه.

كما انخفض سعر الكتكوت بالمزرعة إلى بين 6 و8 جنيهات مقابل 6 و9 جنيهات قبل التراجع.

وقال رئيس الشعبة، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء استقر بالمزرعة اليوم عند 27 جنيهًا، ليباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، باختلاف المنطقة التي يباع بها.

ويرى السيد، أن سعر كلٍ من الدواجن البيضاء والكتكوت عادل للمربي ويغطي تكاليف التربية في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج والعلف.

كما استقر سعر كيلو الدواجن البلدي بين 36 و37 جنيهًا مقابل، لتصل للمستهلك إلى بين 41 و42 جنيهًا للكيلو، بحسب السيد.