تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

03:01 م الخميس 03 فبراير 2022
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.46% إلى مستوى 11638 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 30.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين من الأسهم صافي شراء بقيمة 24.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 6 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.76% إلى مستوى 11691 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

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