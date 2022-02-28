البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفاعه بنسبة طفيفة 0.02% إلى مستوى 11176 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الاثنين.

واستقر المؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.6% إلى مستوى 11174 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأحد.