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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين في سوق العبور

10:01 ص الإثنين 28 فبراير 2022
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين في سوق العبور

سوق خضار

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كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75.جنيه و5 جنيهات.
البطاطس بين 3.25 و4.25 جنيه.
البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.
الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و9.5 جنيه.
الملوخية بين 7 و10 جنيهات.
الخيار الصوب بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2.25.و3.5 جنيه.
اليوسفي بين 2.5 و4.75 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.
الجوافة بين 4 و7 جنيه.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.
سوق العبور سوق الخضار سعر الطماطم

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