البورصة تقفز 2.6% في نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.6% إلى مستوى 11174 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأحد، بعد هبوط حاد بختام تعاملات الخميس الماضي.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.16%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.76%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 41.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين من الأسهم صافي شراء بقيمة 9.5 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 50.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هوى بنسبة 3.63% إلى مستوى 10890 نقطة، في نهاية تعاملات الخميس الماضي، في تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.