أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

ارتفاع السمك البلطي وتراجع البوري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

10:24 ص الخميس 24 فبراير 2022
ارتفاع السمك البلطي وتراجع البوري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

أسعار السمك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 25.5 و28.5 جنيه.
وانخفض سعر كيلو البوري جنيهين، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و55 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري، ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسمكا اليوم سعر السمك سوق العبور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1892

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

2140

متعافون اليوم

475341

إجمالي الإصابات

23889

إجمالي الوفيات

406107

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |طبول الحرب بدأت بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا