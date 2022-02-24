ارتفاع السمك البلطي وتراجع البوري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور
وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و55 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.
واستقر سعر كيلو الجمبري، ليتراوح بين 90 و160 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
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