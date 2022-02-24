ارتفاع السمك البلطي وتراجع البوري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 25.5 و28.5 جنيه.

وانخفض سعر كيلو البوري جنيهين، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.