البورصة تختتم تعاملات اليوم الثلاثاء بهبوط 1.7% تأثرا بالأزمة الأوكرانية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.73% إلى مستوى 11302 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.05%، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.2%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 14.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 827 ألف جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين من الأسهم صافي شراء بقيمة 15.5 مليون جنيه.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن تراجع مؤشرات البورصة خلال تداولات جلسة اليوم الثلاثاء يرجع إلى التأثر بالبورصات الأخرى والتي سجلت مؤشراتها هبوطًا بسبب تطور الأحداث السياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف النمر أن توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مع قادة الانفصاليين في أوكرانيا اتفاقيات صداقة ودعم مشترك، ما يوحي بأنه ربما انخرط بشكل مباشر في الحرب، أثر على جميع البورصات على مستوى العالم سواء المصرية أو الآسيوية، أو البورصة الأمريكية فيما قبل تعاملات اليوم.

وعززت روسيا حوالي 150 ألف جندي على طول حدودها مع أوكرانيا، وقالت إدارة بايدن الأسبوع الماضي إن ما يصل إلى 7000 جندي إضافي انضموا.