الإحصاء: 19.5% ارتفاعًا في قيمة صادرات مصر إلى الكويت في 11 شهرًا

كتبت- ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة الصادرات المصرية للكويت ارتفعت بنسبة 19.5% خلال أول 11 شهرًا من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020.

وبحسب بيان للجهاز اليوم الثلاثاء، فإن قيمة الصادرات المصرية للكويت ارتفعت إلى 274 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من 2021 مقابل 229.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الكويت نحو 1.4 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2021 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة انخفاض قدرها 17.8%.

وأشار بيان الإحصاء إلى انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت لتصل إلى 1.6 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة انخفاض قدرها 13.3%.

وذكر البيان، أن أهم مجموعات سلعية تصدرها مصر إلى الكويت خلال أول 11 شهرًا من عام 2021 هي الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 56.4 مليون دولار، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 45.3 مليون دولار، والفواكه بقيمة 24.8 مليون دولار، وقيمة خضر ونباتات بلغت 17.7 مليون دولار، والمحضرات خضر بقيمة 12.6 مليون دولار.

وجاءت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الكويت خلال أول 11 شهرًا من عام 2021 هي، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.3 مليار دولار، والمنتجات الكيميائية العضوية بقيمة 30 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 4 ملايين دولار، والسيارات وجرارات ودراجات بقيمة 1.5 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 353.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 363.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 -2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2019 - 2020 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2018 -2019 بنسبة ارتفاع قدرها 10.3 %.

بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين في مصر 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020 مقابل 13.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 - 2019 ،بنسبة انخفاض قدرها 31.3%.