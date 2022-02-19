معهد تكنولوجيا المعلومات ITI يفتح باب التسجيل لدورات تدريبية لخريجي الجامعات

كتب-علاء حجاج:

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل لدورات تدريبية في تخصصات تكنولوجية متميزة لخريجي الجامعات المصرية وما يعادلها في الفترة من 2012 وحتى عام 2021 بمقر المعهد بالقرية الذكية.

وحدد معهد تكنولوجيا المعلومات التخصصات المتاح بها التدريب كالاتي:

AWS re/Start

Industrial Automation

3D Character Artist

BIM Automation Development

Furniture Design and Visualization

Architecture visualization

Database Administration

وقالت الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات في بيان صحفي صادر عن المعهد اليوم، إن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن مهام المعهد لتدريب وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضافت صالح أن نظام الحضور بهذه الدورات التدريبية هو نظام مختلط Blended Learning، ويستمر التسجيل لحضور الدورات التدريبية المتخصصة حتى يوم الأربعاء الموافق 2 مارس 2022.

وعلى الراغبين في الاشتراك بالدورة التدريبية التسجيل من خلال الموقع الرسمي لمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI من خلال هذا الرابط.