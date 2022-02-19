أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أوكرانيا أسعار الذهب فيروس كورونا أخبار BBC أوميكرون

معهد تكنولوجيا المعلومات ITI يفتح باب التسجيل لدورات تدريبية لخريجي الجامعات

11:40 ص السبت 19 فبراير 2022
معهد تكنولوجيا المعلومات ITI يفتح باب التسجيل لدورات تدريبية لخريجي الجامعات

معهد تكنولوجيا المعلومات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب-علاء حجاج:

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل لدورات تدريبية في تخصصات تكنولوجية متميزة لخريجي الجامعات المصرية وما يعادلها في الفترة من 2012 وحتى عام 2021 بمقر المعهد بالقرية الذكية.

وحدد معهد تكنولوجيا المعلومات التخصصات المتاح بها التدريب كالاتي:

AWS re/Start

Industrial Automation

3D Character Artist

BIM Automation Development

Furniture Design and Visualization

Architecture visualization

Database Administration

وقالت الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات في بيان صحفي صادر عن المعهد اليوم، إن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن مهام المعهد لتدريب وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضافت صالح أن نظام الحضور بهذه الدورات التدريبية هو نظام مختلط Blended Learning، ويستمر التسجيل لحضور الدورات التدريبية المتخصصة حتى يوم الأربعاء الموافق 2 مارس 2022.

وعلى الراغبين في الاشتراك بالدورة التدريبية التسجيل من خلال الموقع الرسمي لمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI من خلال هذا الرابط.

معهد تكنولوجيا المعلومات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • (تغطية خاصة)- أمطار ورياح وبرق ورعد.. الطقس السيئ يضرب المحافظات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا