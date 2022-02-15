سعر الدولار اليوم الثلاثاء في 11 بنكًا مع نهاية التعاملات

05:07 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في 11 بنكًا مع نهاية التعاملات

أسعار الدولار

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في 11 بنكًا مع نهاية التعاملات، مقارنة بختام تعاملات أمس.

وفيما يلي يرصد مصراوي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 11 بنكًا تعمل في السوق المصرية.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

بنك مصر: 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

بنك البركة: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم أسعار الدولار البنك الأهلي

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