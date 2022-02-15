هبوط كبير في سعر الذهب اليوم الثلاثاء بمصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات تراجعه، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بسبب انخفاض المعدن بالبورصات العالمية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب صعد في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3 جنيهات، ثم عاد مرة أخرى وهبط 4 جنيهات خلال منتصف التعاملات، وواصل تراجعه خلال التعاملات المسائية جنيهين، لتصبح قيمة التراجع بين بداية التعاملات والتعاملات المسائية 6 جنيهات.

وهبط سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، بسبب هبوطه في البورصات العالمية، حيث يتأثر السعر بالسوق المحلي بالسعر العالمي.

وهبط السعر عالميًا بعد مؤشرات على تراجع احتمالية الحرب بين روسيا وأوكرونيا، وذلك بعد إعلان الجانب الروسي سحب بعض قواته إلى قواعدها.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 539 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 693 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 809 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 925 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6472 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى 1851 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 1.05%، في الساعة 4:05 ظهرًا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ولامس سعر الذهب اليوم خلال الساعات الأولى من بداية تعاملات الجلسة أعلى مستوى له في ٨ شهور وفقا لبلومبرج.

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