عودة للصعود.. سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بشكل طفيف خلال التعاملات، وصعد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بسبب صعود المعدن بالبورصات العالمية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي في وقت سابق.

وكان سعر جرام الذهب تراجع بشكل طفيف خلال منتصف تعاملات اليوم بقيمة جنيه واحد، قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى ويعوض خسارته خلال التعاملات المسائية.

وتوقع نجيب استمرار ارتفاع سعر الذهب في البورصات العالمية، بعد عودته للارتفاع مرة أخرى خلال التعاملات المسائية لجلسة اليوم الاثنين.

وتشهد حركة أسعار الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 541 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 696 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 812 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 928 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6496 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى 1862 دولارا للأوقية، بزيادة قدره 0.22%، في الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.