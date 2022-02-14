أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أخبار BBC سد النهضة أوميكرون فيروس كورونا إثيوبيا

هبط عالميًا.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات

09:55 ص الإثنين 14 فبراير 2022
هبط عالميًا.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات

سعر الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من تراجع المعدن بالبورصات العالمية.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي في وقت سابق.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 541 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 696 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 812 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 928 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6496 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى 1852 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.35%، في الساعة 9:51 صباحا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب عيار 21

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2131

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2310

متعافون اليوم

454952

إجمالي الإصابات

23349

إجمالي الوفيات

387700

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا