أسعار الدواجن تواصل الارتفاع بالأسواق.. والكيلو يسجل 37 جنيها

01:29 م الأحد 13 فبراير 2022
أسعار الدواجن تواصل الارتفاع بالأسواق.. والكيلو يسجل 37 جنيها

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن البيضاء ارتفعت جنيهين بالأسواق، كما زاد سعر كرتونة البيض جنيها واحدا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وأضاف السيد أن سعر كيلو الدواجن البيضاء ارتفع بالمزرعة إلى 32 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا الأسبوع الماضي، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 36 و37 جنيهًا.

وأرجع السيد ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على شراء الدواجن وزيادة تكلفة الإنتاج فى فصل الشتاء بسبب استخدام دفايات للدواجن.

وكانت أسعار الدواجن البيضاء ارتفعت بنحو 3 جنيهات بالأسواق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلة نحو 30 جنيها للكيلوجرام.

وذكر عبد العزيز السيد أن سعر كرتونة البيض في المزرعة زاد جنيها واحدا ليتراوح اليوم بين 50 و51 جنيهًا، ويتراوح سعرها بسوق التجزئة بين 54 و55 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت بالمزرعة اليوم بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه واحد مقارنة بمستواه الأسبوع الماضي، بسبب زيادة الإقبال على تربية دورات جديدة قبل شهر رمضان، بحسب رئيس الشعبة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

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