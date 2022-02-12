"الضرائب": 15 فبراير تطبيق المرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

12:41 م السبت 12 فبراير 2022
"الضرائب": 15 فبراير تطبيق المرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

مصلحة الضرائب

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كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن بدءًا من 15 فبراير الجاري، سيبدأ تطبيق المرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وطالب في بيان صحفي اليوم السبت أن الشركات الملزمة بالانضمام إلى المنظومة في مرحلتها السادسة وفقًا للقرار رقم ( 619 ) لسنة 2021، سرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتي وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني قبل ١٥ فبراير الجاري.

وأوضح أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وأضاف عبد القادر أن المصلحة ستتخذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وقال إن المصلحة تعقد ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أسبوعيًا، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك.

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