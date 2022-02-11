ارتفاع الطماطم وتراجع اليوسفي.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسبوع

كتبت -شيماء حفظي:

زادت أسعار عدد من أصناف الخضروات في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما تراجع سعر عدد آخر من الخضروات والفاكهة، اليوم الجمعة مقابل الجمعة الماضي.

ارتفع سعر كيلو الطماطم 1.25 جنيه اليوم الجمعة مقابل الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا، وتراوح كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و9.5 جنيه، بزيادة جنيه.

وتراجع سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم الجمعة 50 قرشا ليتراوح بين 5.5 و8.5 جنيه، وسجل اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 1.25 جنيه.

البطاطس بين 3.25 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 12 و20 جنيها، بزيادة 7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5.5 و8.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و9.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و9.5 جنيه.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.