سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يواصل الارتفاع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات ارتفاعه، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه أمس، بسبب ارتفاع سعر المعدن عالميا.

وكان سعر جرام الذهب صعد جنيهًا واحدًا خلال تعاملات أمس.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 534 جنيها للجرام. وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 687 جنيها للجرام. وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 801 جنيه للجرام. وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 915 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6408 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى 1834 دولارا للأوقية، بزيادة طفيفة 0.06%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 9:11 صباحا بتوقيت القاهرة.