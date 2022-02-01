تراجع البلطي وارتفاع الجمبري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري صغير الحجم 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

وظل سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا، ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.