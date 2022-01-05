تراجع السمك المكرونة وارتفاع الجمبري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

10:06 ص الأربعاء 05 يناير 2022
تراجع السمك المكرونة وارتفاع الجمبري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

سوق السمك

كتبت- شيرين صلاح:
هبط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 30 و50 جنيها.
وارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و170 جنيها.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و24 جنيها.
وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها.
وبقي سعر كيلو البوري ثابتا ليتراوح بين 40 و50 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
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