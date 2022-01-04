بعد تجاوز أبل 3 تريليونات دولار.. تعرف على أكبر 5 شركات بالعالم (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

سجلت القيمة السوقية لشركة "أبل" مستوى 3 تريليونات دولار خلال تعاملات أمس الاثنين في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في سابقة تحدث لأول مرة.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت القيمة السوقية خلال تعاملات أمس إلى حدود 2 تريليون و997 مليار دولار قبل أن تتراجع نسبيا لتصل إلى 2 تريليون و986 مليار دولار في نهاية الجلسة بعد ارتفاع السهم بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 182.01 دولار، وفقا لبيانات موقع كومبانيز ماركت كاب.

وبحسب وكالة رويترز، جاء ذلك مع رهان المستثمرين على أن الشركة صانعة أجهزة وهواتف آيفون ستواصل إطلاق المنتجات الأكثر مبيعا أثناء استكشافها لأسواق جديدة مثل السيارات الآلية والواقع الافتراضي.

ولم تستغرق شركة أبل في رفع قيمتها السوقية بالتريليون الثالثة سوى نحو 17 شهرا فقط، وذلك بعد أن وصلت إلى مستوى تريليوني دولار في أغسطس 2020.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أعلى 5 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات موقع كومبانيز ماركت كاب.