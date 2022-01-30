بعد خلاف الواردات.. ماذا نعرف عن العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي؟

كتبت- ياسمين سليم:

تحظى مصر والاتحاد الأوروبي بعلاقات تجارية كبيرة وتتنوع البضائع التي يستوردها الجانبين من بعضهما، منذ دخولهما في اتفاقية شراكة في عام 2004.

وقدم الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الماضي طلبا لمنظمة التجارة العالمية لبدء مشاورات مع الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول فيما يخص الاشتراطات التي وضعتها مصر لتسجيل الواردات إليها.

وفي 2016 قررت وزارة التجارة والصناعة إلزام المصانع والشركات المصدرة لمجموعة من السلع بالتسجيل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كشرط للسماح بدخول منتجاتها إلى مصر، وربطت التسجيل بأن يكون لدى المصنع المصدر ترخيص قانوني في بلده، أو أن تكون العلامة التجارية التي تحملها منتجاته مسجلة بشكل قانوني.

ويرى الاتحاد أن هذه الإجراءات التي تفرضها مصر تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية لأنها تفرض قيودًا على استيراد مجموعة واسعة من السلع من المنتجات الزراعية إلى الأجهزة المنزلية.

لكن مصدر مسؤول بوزارة التجارة قال في بيان الأسبوع الماضي إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجانب الأوروبي والذي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، مؤكداً في هذا الإطار التزام مصر بالقواعد والتشريعات المنظمة للتجارة الدولية وذلك في إطار عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.

وبحسب المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، فإن صادراتها إلى مصر تراجعت بنسبة 40% منذ فرضت مصر هذه الاشتراطات في 2016.

تجارة مصر ومنطقة اليورو

وفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي فإنه يعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر إذ يغطي 24.5% من حجم التجارة المصرية في عام 2020، وجاءت 25.8٪ من واردات مصر من الاتحاد الأوروبي و21.8٪ من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي.

وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي 24.5 مليار يورو في 2020، وبلغت واردات الاتحاد من مصر 6.4 مليار يورو.

وتنوعت واردات الاتحاد الأوروبي من مصر بين منتجات الوقود والتعدين بقيمة 2.4 مليار يورو في 2020 بنسبة 37.7٪ من إجمالي الواردات والكيماويات بقيمة 1.1 مليار يورو والزراعة والمواد الخام بقيمة 1.1 مليار يورو وكذلك المنسوجات والملابس 600 مليون يورو.

وسجلت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر 18.1 مليار يورو في 2020، بحسب بيانات المنشورة على موقع الاتحاد الأوروبي.

وتنوعت واردات مصر من الاتحاد الأوروبي في 2020 بين الآلات ومعدات النقل بقيمة 7.2 مليار يورو، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو، والزراعة والمواد الخام بقيمة 2.4 مليار يورو، وكذلك منتجات الوقود والتعدين بقيمة 1.6 مليار يورو.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور تجارة السلع بين مصر والاتحاد الأوروبي على مدار 3 سنوات.

وسجلت تجارة الخدمات بين مصر والاتحاد الأوروبي 10.9 مليار يورو في عام 2019. وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الخدمات من مصر 6.7 مليار يورو والصادرات إلى مصر 4.2 مليار يورو.

وتتمثل الصادرات الخدمية الرئيسية للاتحاد الأوروبي إلى مصر في خدمات الأعمال، بينما تتكون واردات الاتحاد الأوروبي من مصر بشكل أساسي من خدمات السفر والنقل.

ويوضح الانفوجرافيك التالي تطور تجارة الخدمات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

اتفاقية تجارة حرة

في يونيو 2013، بدأ الاتحاد الأوروبي ومصر مناقشة كيفية تعميق علاقاتهما التجارية والاستثمارية من خلال منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة، وفقًا لما يذكره الاتحاد على موقعه.

وتهدف اتفاقية التجارة الحرة إلى تحسين الوصول إلى الأسواق ومناخ الاستثمار، كما ستدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية، بحسب الاتحاد.

وفي 2014 أجرى الاتحاد تقييم أثر الاستدامة من أجل الاتفاقية المحتملة مع مصر، إلا أن مفاوضات بين مصر والاتحاد بشأن الاتفاقية لم تبدأ بعد رسميًا.