تراجع السمك البلطي والجمبري.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و23 جنيها.

وهبط سعر كيلو الجمبري 30 جنيها ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، اليوم، بين 30 و130 جنيها.

وظل سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا ليتراوح بين 30 و55 جنيها.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.