"اقتصادية قناة السويس" توقع عقدين مع شركات كبرى ضمن تطوير ميناء السخنة



كتبت- ياسمين سليم:

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقدين لأعمال توريد مدافع الرباط وقضبان الأوناش مع كبرى الشركات المحلية والأجنبية العاملة في المجال، بحسب بيان صحفي من الهيئة اليوم الأربعاء.



وقال البيان إن هذا يأتي في إطار خطة تطوير ميناء السخنة وتنفيذ وإنشاء 4 أحواض جديدة و18 كم أرصفة بحرية متنوعة الأنشطة.

ووقع المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، والمهندس نبيل تادروس مدير شركة سيجما للتوريدات، على عقد توريد قضبان الأوناش للأرصفة المنفذة حالياً بالسخنة.

كما وقع زكي ومصطفى وبول ويلينج مدير شركة تريلبيرج مارين سيستم الهولندية العاملة في مجال الأنظمة البحرية، على عقد توريد الفنادر المطاطية ومدافع الرباط التي سيتم تركيبها للأرصفة البحرية بالميناء، بحسب البيان.

وذكر البيان أن هذا التوقيع جاء لتوريد قضبان الأوناش ومدافع الرباط وغيرها التي سيتم توريدها فوراً للتنفيذ أثناء أعمال الإنشاءات الجارية للأرصفة الجديدة بالميناء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية وتعزيز خدمات القيمة المضافة ورفع قدرتها التنافسية، وأيضاً رفع كفاءة ميناء السخنة لمضاهاة أحدث الموانئ العالمية على البحر الأحمر.

وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت عقداً مع هيئة الطرق والكباري لتنفيذ أعمال التطوير وإنشاء الأحواض الجديدة والأرصفة البحرية بالميناء، لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محوري بتكلفة استثمارية 20 مليار جنيه.

ويتضمن العقد تنفيذ إنشاء 4 أحواض بجانب الأحواض القديمة (2،1) جديدة و18 كم أرصفة بحرية جديدة وعمق 18 مترًا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة (5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريبًا ليربط بين الأرصفة والميناء، إلى جانب إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 مترا.

ويجري إنشاء الأحواض بأرصفة ذات أنشطة متنوعة تحتوي على: (محطات للحاويات، ومحطة صب سائل، وأخرى للفحم، ومحطات بضائع عامة، ومحطة للبضائع الكيماوية، ومحطة دحرجة سيارات، ومحطة متعددة الأغراض).

كان ميناء السخنة حقق زيادة في معدل تداول الواردات من الحاويات خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2021 بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما حقق الميناء زيادة بنسبة 23% عن العام السابق فيما يتعلق بحجم الصادرات من الحاويات، وشهد الميناء زيادة بنسبة 25% عن نفس الفترة من عام 2020 لإجمالي حركة التداول داخل الميناء.