7 جنيهات زيادة في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات المسائية مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر الذهب قفز 5 جنيهات للجرام خلال تعاملات صباح اليوم ثم جنيهين بمنتصف التعاملات، لتصبح قيمة الارتفاع 7 جنيهات على مدار اليوم حتى الآن، وذلك تأثرا بارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال جلسة أمس.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات مثل أعياد الكريسماس وعيد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

سعر الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 536 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 عند 689 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 عند 804 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 919 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6432 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1844 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.24%، في الساعة 4:09 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويأتي ذلك بعد ارتفاعه خلال جلسة أمس الأربعاء بنحو 1.6%، عندما قفز سعر الأوقية بحوالي 29 دولارا ليتجاوز مستوى 1840 دولارا.

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