سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر: تراجع محلي وعالمي طفيف

10:07 ص الثلاثاء 18 يناير 2022
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر: تراجع محلي وعالمي طفيف

أسعار الذهب

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كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، بقيمة طفيفة في بداية التعاملات، وانخفض سعر الجرام جنيها واحدا مقارنة بأمس.

وتشهد حركة أسعار الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 530 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 681 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 795 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 909 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 6360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

أسعار الذهب العالمية

وتراجع سعر أوقية الذهب العالمية بنسبة 0.15% في بداية تداولات اليوم إلى

1816.5 دولار للأوقية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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