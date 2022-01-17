أسعار الخضروات والفاكهة اليوم: ارتفاع الكوسة وتراجع البطاطس

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وبينها الكوسة والباذنجان، بينما تراجعت أسعار البطاطس والفاصوليا.

واستقرت أسعار البصل والخيار والملوخية والطماطم، عند مستوى أسعار أمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و 3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 4 و9 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و 6.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 3 و8 جنيهات.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.