صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.04% إلى مستوى 11836 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.01%، بينما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.51% إلى مستوى 11831 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأحد الماضي.