صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتب- مصطفى عيد:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.04% إلى مستوى 11836 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الاثنين.
وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.01%، بينما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.51% إلى مستوى 11831 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأحد الماضي.
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