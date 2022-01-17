صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:26 ص الإثنين 17 يناير 2022
صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

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كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.04% إلى مستوى 11836 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.01%، بينما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.51% إلى مستوى 11831 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأحد الماضي.

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