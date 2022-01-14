أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور خلال أسبوع

12:12 م الجمعة 14 يناير 2022
أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور خلال أسبوع

أسعار الخضروات

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر البطاطس، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، لتجارة الجملة، بينما استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة عند مستوى الجمعة الماضي.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 4 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.

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