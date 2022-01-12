قفزة في سعر الذهب اليوم الأربعاء بمصر مع بداية التعاملات

كتبت-شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وصعد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 530 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 682 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 796 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 910 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6368 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

انخفض سعر الذهب عالميًا سجل في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، سجل نحو 1820 دولارا للأوقية، بزيادة قدرهل 0.09%، في الساعة 9:07 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب