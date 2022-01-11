تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم الثلاثاء بمصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، بشكل طفيف، وانخفض الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 525 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 675 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 788 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 901 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6304 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميًا سجل في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، سجل نحو 1809 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.43%، في الساعة 8:32 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.