3 جنيهات زيادة في سعر الذهب اليوم الاثنين خلال التعاملات بمصر

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ارتفاعه في التعاملات المسائية، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بسبب ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب صعد جنيهين في منتصف التعاملات، لتصبح قيمة الارتفاع 3 جنيهات على مدار اليوم.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 526 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 676 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 789 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 902 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6312 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وسجل نحو 1796 دولارا للأوقية، بزيادة طفيفة قدره 0.01%، في الساعة 4:05 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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