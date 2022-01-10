كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، عند نفس مستواه أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 524 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 674 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 عند 786 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 898 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6288 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

وانخفض سعر الذهب عالميًا سجل في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، سجل نحو 1793 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.19%، في الساعة 9:03 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.