الأدوات المنزلية: توقعات بارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بسبب الألومنيوم



كتبت- شيرين صلاح:

توقع فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية التي يدخل في صناعتها الألومنيوم كمكون خلال الفترة المقبلة، وخاصة في ظل ارتفاع خام الألومنيوم بالبورصات العالمية مؤخرا.

وقال الطحاوي، لمصراوي، إن نسبة الزيادة ستختلف من سلعة لأخرى، على حسب نسبة الألومنيوم كمكون فيها، مشيرا إلى نسبة الزيادة لم تتحدد بعد.

وكانت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت خلال شهري يونيو ويوليو بالأسواق بنسبة تتراوح بين 5 و15% بسبب زيادة أسعار خامات المعادن بالبورصات العالمية، وفقا لقول الطحاوي في وقت سابق.

وبحسب وكالة بلومبرج، صعدت أسعار الألومنيوم الأسبوع الماضي مسجلة أعلى مستوى في 10 سنوات، مع زيادة مخاوف نقص المعروض بسبب تخفيض الإنتاج الصيني بنسبة كبيرة ليسجل سعر الطن في بورصة لندن مستوى فوق 2700 دولار.

وقفزت أسعار الألومنيوم بنسبة تقترب من 40% خلال العام الحالي في تعاملات بورصة لندن للمعادن، ويأتي في المرتبة الثانية لارتفاعات المعادن بعد القصدير.

وأشار الطحاوي إلى أن سوق الأجهزة الكهربائية يعاني من ركود كبير منذ عدة أشهر بسبب تداعيات كورونا، والزيادات المتوقعة سوف تحدث ركودا أكبر.